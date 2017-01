Langes Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag auf Mallorca

Die Heiligen Drei Könige und der Winterschlussverkauf halten Mallorca in Atem: Am Freitag (6.1.) ist gesetzlicher Feiertag. Nach der Ankunft der Reyes Magos, die in Spanien bekanntlich die Geschenke bringen, wird am Freitag der traditionelle "roscón" verspeist, ein Kranz mit darin versteckten kleinen Präsenten. Geschäfte und Behörden bleiben an diesem Tag auf Mallorca geschlossen.

Am Samstag (7.1.) ist dann auch offizieller Start in den Winterschlussverkauf, nachdem viele kleine Geschäfte schon vorher die Preise reduziert haben. Um diesen voll auszuschöpfen, ist am Sonntag (8.1.) verkaufsoffen - alle großen Geschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren laden zur Schnäppchenjagd ein. /ff

