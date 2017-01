Saison Eins nach Air Berlin: Auch diese Airlines bieten Mallorca-Flüge an

Ziele im Sommer: täglich nach Frankfurt/Main, Stuttgart, München, Köln/Bonn, Hannover, Hamburg und Leipzig/Halle.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 99 Euro.

Gepäckaufgabe: Kostenpflichtig. Bis zu 20 Kilogramm: 10 Euro.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: bis zu sechs Kilogramm leichte Hunde und Katzen können in

Boxen in der Kabine mitgenommen werden (ab 50 Euro). Schwerere Tiere müssen in den Frachtraum.

Website: www.condor.com

Ziele im Sommer: täglich nach Hamburg, Berlin-Schönefeld und Basel/Mulhouse.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 60 Euro. Achtung: Es wird zusätzlich eine Verwaltungspauschale von 11 Euro erhoben.

Gepäckaufgabe: kostenpflichtig. Preise variieren stark je nach Flug. Beispiel: Von Palma nach Hamburg am 15. Juli kostet das Gepäckstück bis zu 20 Kilo 27,30 Euro.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: nicht erlaubt.

Website: www.easyjet.com

Ziele im Sommer: Köln/Bonn, Hamburg, Berlin-Schönefeld, Weeze bei Düsseldorf, Memmingen, Hahn bei Frankfurt/Main und Karlsruhe. Flüge sind nicht immer täglich.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 40 Euro

Gepäckaufgabe: kostenpflichtig. Bis 15 Kilo: 30 Euro. Bis 20 Kilo: 40 Euro (bei Online-Buchung).

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: nicht erlaubt.

Website: www.ryanair.com

Ziele im Sommer: täglich

Bremen, Dresden, Friedrichshafen, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Zürich. Mehrfach wöchentlich: Dortmund, Erfurt, Maas­tricht, Rostock-Laage, Straßburg.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 75 Euro.

Gepäckaufgabe: bis zu 20 Kilo inklusive.

Bordverpflegung: kostenloser Snack, nicht alkoholische Getränke und Zeitschriften.

Tiermitnahme: bis sechs Kilo in der Kabine: 50 Euro. 75 Euro im Frachtraum.

Website: www.flygermania.com

Ziele im Sommer: täglich nach Frankfurt/Main, Hamburg, Nürnberg, Hannover, Stuttgart, München, Leipzig und Köln/Bonn. Mehrmals wöchentlich nach Rostock, Paderborn, Karlsruhe.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 70 Euro.

Gepäckaufgabe: kostenpflichtig. Im Web reserviertes Gepäckstück: 30 Euro für 23 Kilo. Am Flughafen­schalter kostet es 60 Euro.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: bis acht Kilo, nur in der Kabine: 40 Euro.

Website: www.eurowings.de

Ziele im Sommer: täglich nach Frankfurt/Main und München.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 78 Euro.

Gepäckaufgabe: je nach Tarif: Economy Light: bis 23 kg: 15 Euro. Economy Classic und

Economy Flex: kostenlos.

Bordverpflegung: Snacks,

Zeitungen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

Tiermitnahme: Hunde und Katzen bis acht Kilo in der Kabine: 50 Euro, im Frachtraum: 100 Euro.

Website: www.lufthansa.de

Ziele im Sommer: täglich nach Luxemburg.

Preisbeispiel Mitte Juli

(one way): ab 100 Euro.

Gepäckaufgabe: bis zu 20 Kilo sind kostenlos, ebenso – wie bei allen anderen Fluggesellschaften auch – das Handgepäck.

Bordverpflegung: kostenfreie Snacks und Getränke.

Tiermitnahme: bis acht Kilo in der Kabine für Hund und Katze: 50 Euro. Im Frachtraum: 100 Euro.

Website: www.luxair.de

Ziele im Sommer: täglich (manchmal zweimal) nach Zürich, manchmal auch mit Edelweiss Air.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 97 Euro.

Gepäckaufgabe: je nach Tarif. Light: bis zu 23 Kilogramm: 15 Euro. Classic und Flex: kostenlos.

Bordverpflegung: Snack und Getränke inbegriffen.

Tiermitnahme: Hund und Katze unter acht Kilo in der Kabine:

50 Euro. Frachtraum: 100 Euro.

Website: www.swiss.com

Ziele im Sommer: Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Friedrichshafen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 55 Euro.

Gepäckaufgabe: 15 Euro für

15 Kilo im Pure-Tarif, im Perfect-Tarif 20 Kilo im Preis inbegriffen.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: Hunde und Katzen bis zu sechs Kilo in der Kabine: 40 Euro. Frachtraum: 60 Euro.

Website: www.tuifly.com

Ziele im Sommer: täglich nach München und ins grenznahe

Groningen (Niederlande).

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 45 Euro.

Gepäckaufgabe: bis zu 20 Kilo: 32 Euro; bis zu 30 Kilo, plus zusätzliches Handgepäck: 75 Euro.

Bordverpflegung:

kostenpflichtig.

Tiermitnahme: Hunde und Katzen bis zehn Kilo in der Kabine:

40 Euro. Frachtraum: 80 Euro.

Website: www.transavia.com

Ziele im Sommer: mehrmals

wöchentlich nach München und Zürich.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way):

ab 40 Euro.

Gepäckaufgabe: je nach Tarif.Basic-Tarif: bis 23 Kilo 29 Euro, Optima und Excellence-Tarif kostenfrei.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: bis acht Kilo, nur in der Kabine möglich: 40 Euro.

Website: www.vueling.com

Ziele im Sommer: ab Juni täglich nach Düsseldorf und Hannover.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 50 Euro.

Gepäckaufgabe: tarifabhängig. Im billigsten (LowFare) ein Gepäckstück bis 20 Kilo: 18 Euro (Online-Buchung). Kostenfrei bei LowFare+ und Flex. Undurchsichtige Preisgestaltung.

Bordverpflegung: kostenpflichtig.

Tiermitnahme: nur im Frachtraum: 48 bis 70 Euro.

Website: www.norwegian.com

Ziele im Sommer: mehrmals wöchentlich nach Nürnberg und Leipzig/Halle.

Preisbeispiel Mitte Juli (one way): Flugbuchung nur über

Reiseveranstalter.

Gepäckaufgabe: bis zu 20 Kilo inbegriffen.

Bordverpflegung:

kostenpflichtig.

Tiermitnahme: Hunde und Katzen bis acht Kilo in der Kabine: 40 Euro, Frachtraum: 60 Euro.

Website: www.smallplanet.aero

Ziele im Sommer: mehrmals wöchentlich nach Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Karlsruhe / Baden Baden, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken, Stuttgart, Graz, Innsbruck, Salzburg, Wien, Basel und Zürich.Preisbeispiel Mitte Juli (one way): ab 132 Euro.Gepäckaufgabe: Beim Tarif Economy Light ab 10 Euro je nach Gewicht, höchstens 23 kg. Beim Tarif Economy Classic inbegriffen.Bordverpflegung: Kalter Snack und alkoholfreie Getränke inklusive.Tiermitnahme: Bis 6 Kilo in der Kabine (30 Euro pro Strecke), darüber im Frachtraum (75 Euro pro Strecke).Website: www.flyniki.com