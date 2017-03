Liegen und Sonnenschirme: Calvià startet bereits in die Strandsaison

Wer bereits Lust auf Strand hat, kommt an der Küste Calvià in Kürze auf seine Kosten: Die Gemeinde im Südwesten von Mallorca zieht den Betrieb an den Stränden in diesem Jahr vor - wegen der guten Saisonaussichten, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (20.3.) heißt.

An den Stränden von Oratori, Cala Contesa, es Carregador, Palmanova, Son Maties, Magaluf, Santa Ponc?a, Tora? und Palmira seien bereits 20 Prozent der Strandliegen und Sonnenschirme aufgestellt. Auch die Rettungsschwimmer seien bereits zum Teil im Einsatz. Offizieller Start in die Saison ist dann am 1. Mai, bis dahin sollen 100 Prozent der Strandliegen und Sonnenschirme aufgestellt sein.

Im März öffnen zunächst 41 Prozent der Hotels in der Gemeinde ihre Pforten, im April werden es dann 67 Prozent sein. Das sind 42, bzw. 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch an der Playa de Palma geht der Betrieb zum Teil schon los, am Samstag wurde der neugestaltete Ballermann sechs eröffnet. /ff