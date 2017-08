Am Montag bleibt es heiß, mit zunehmenden Wind

Am Montag bleibt es weiter heiß mit Temperaturen um die 36 Grad in Palma de Mallorca, 33 Grad werden in Felanitx/Portocolom erwartet, 32 Grad in Escorca/Lluc. Es ist wechselhaft bewölkt, der Wind kommt aus dem Osten und wir im Laufe des Tages zunehmen.

Für große Teile Mallorcas herrscht immer noch Warstufe Gelb wegen der hohen Temperaturen, die in der Nacht allerdings etwas angenehmer werden, in Palma werden Tiefstwerte von 22 Grad erwartet.