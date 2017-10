Der Sommer im Oktober verwöhnt Mallorca weiter

Perfekter geht´s nicht: So blau war der Himmel am Freitagnachmittag (13.10.) über Palma.

Perfekter geht´s nicht: So blau war der Himmel am Freitagnachmittag (13.10.) über Palma. Foto: MZ-Webcam

An den für Oktober überraschend hohen Temperaturen auf Mallorca ändert sich in den nächsten Tagen nichts. Bei viel Sonnenschein und nur gelegentlich über den Himmel ziehenden Wolken wird es tief in die nächste Woche hinein jeden Tag 26 bis 27 Grad warm – und das bei manchmal gar keinen und manchmal schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die ganze Zeit über bleibt es trocken, nachts gehen die Werte auf 14 Grad herunter.

Es ist angebracht, sich in dieser Endphase der warmen Jahreszeit noch einmal ins Meer zu stürzen, zumal es mit 24 bis 25 Grad noch warm genug ist, um nicht schockgefrostet zu werden.



Unsere Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Diese ruhige und warme Phase steht im krassen Gegensatz zu den kühlen Temperaturen in Deutschland und zu erwartendem sehr windigen Wetter auf dem anderen spanischen Archipel, den Kanaren. /it