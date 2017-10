Lauschiges Herbstwetter auf Mallorca

Sieh an, sieh an: Zur Cala Romántica strömten am Samstag (28.10.) noch immer Menschen.

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich in den nächsten Tagen meist sonnig und am Tag mit Werten um 23 Grad angenehm warm. Lediglich am Montag (30.10.) soll die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag auf über 50 Prozent steigen. Nachts ist es kaum noch möglich, ohne Jacke vor die Tür zu gehen: Die Temperaturen sacken auf 11 bis 12 Grad ab.



Der Wind stört nicht, denn er weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

Immerhin muss bis auf weiteres nicht mit Regen gerechnet werden, was die Lage auf Mallorca deutlich vom altbekannten grauen Novemberwetter in Deutschland unterscheidet. Und richtig kalt ist es noch lange nicht. /it