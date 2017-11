Nach sonnigen Tagen auf Mallorca kommt der Regen

Bis zum Samstag (25.11.) bleibt Mallorca das milde, sonnige und eher windstille Wetter der vergangenen Tage erhalten. Die Temperaturen steigen auf 21 und örtlich sogar 22 Grad, nachts wird es wegen des klaren Himmels frisch, aber mit 8 bis 10 Grad nicht so kalt wie in den vergangenen Tagen.

Am Sonntag stellt sich jedoch eine durchgreifende Wetteränderung ein, die es in sich hat: Nach immer stärker werdenden Nordwestwind schon am Samstag weht es dann aus dem Osten. Dazu regnet es immerzu, und die Höchsttemperatur fällt von 21 auf 15 Grad. Auch nachts wird es deutlich kälter, mehr als 6 Grad sind nicht mehr drin. An dieser schmuddeligen Wetterlage soll sich in der neuen Woche nichts ändern. /it