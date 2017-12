Fosh: Ente gut, alles gut

Wenn Sie während der festlichen Zeit überlegen, eine Ente oder Gans zuzubereiten, müssen Sie einige Grundregeln beachten. Zunächst einmal ist es wichtig, daran zu denken, dass alle Arten von Enten und Gänsen fetthaltig sind, und um so viel wie möglich von diesem Fett wegzubekommen, müssen Sie durch die Haut, an der Brust und an den Oberschenkeln mit einem kleinen Spieß oder einer Gabel stechen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Vogel dann gut mit Meersalz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen und auf ein Bratgestell stellen, damit die Luft beim Kochen drum herum zirkulieren kann. Beträufeln Sie den Bratvogel hin und wieder mit dem Bratfett, da diese Säfte Feuchtigkeit und Geschmack hinzufügen, aber auch dazu beitragen, dass die Haut schön knusprig und goldgelb wird. Lassen Sie die Ente oder Gans vor dem Tranchieren 10–15 Minuten ruhen. Guten Appetit!

Das Rezept: Knusprige Ente mit Gewürzen, Rotkohl und Kürbispüree