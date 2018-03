Warnstufe Gelb wegen starker Windböen auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich in den nächsten Tagen mild und heiter bis wolkig, aber sehr windig. Bei 17 bis 18 Grad am Tag und 10 bis 11 Grad in der Nacht können die aus dem Südwesten heranbrausenden Böen zuweilen Sturmstärke erreichen.

Unsere Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Deswegen und wegen hoher Wellen gilt am Freitag (2.3.) rund um Mallorca die Warnstufe Gelb. Die wird auch am Samstag – wenn auch nur noch im Süden, Südosten und Westen – aufrechterhalten.

Rot, Orange, Gelb: die Warnstufen des Wetterdienstes

Bis zur Nacht zum Sonntag soll es auf jeden Fall trocken bleiben, danach steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 80 Prozent.

Noch am Dienstag war es mehr als 10 Grad kälter auf Mallorca gewesen: In Teilen der Serra de Tramuntana herrschten Minustemperaturen vor, im Flachland wurden bei einem kalten und nervigen Wind 8,7 Grad wie in Portocolom nicht überschritten. Das waren immerhin 6 Grad weniger als in dieser Jahreszeit üblich. /it