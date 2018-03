Fosh: Fermentieren - ein Geschmack, fast für die Ewigkeit

Einer der größten Küchen-Trends 2018 ist das Fermentieren von Lebensmitteln. Spitzenköche aus Asien, die alte Rezepte wie Kimchi, Miso und fermentierten Tofu verfeinern. Brauer, die Craft-Bier herstellen, es wird wieder Sauerteigbrot gebacken und man trinkt Kombucha-Tee, der mit einem Teepilz hergestellt wird. Fermentierte Lebensmittel werden immer beliebter und finden ihren Weg in die Küchen der Top Chefs in Restaurants auf der ganzen Welt. Ja Freunde, Sauerkraut ist jetzt sexy!

Ich denke, dass das steigende Interesse an fermentierten Lebensmittel daher kommt, dass Verbraucher wissen wollen, woher ihre Lebensmittel stammen. Die Leute möchten wissen, was sie essen. Früher hatte jedes Nahrungsmittel eine Geschichte – wo die Beeren gepflückt worden sind, wie, wann, wo und was gejagt worden ist. Mit der Zeit haben wir durch die Supermärkte unsere Verbindung zu dem, was wir essen, verloren. Heute möchten die Menschen mehr Abwechslung und Individualität in dem, was sie zu sich nehmen. Denn die Massenherstellung der Lebensmittel zielt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner – es darf nicht zu würzig sein, nicht zu salzig, zu bitter oder zu süß. Es soll möglichst vielen Menschen schmecken.

Ein anderer klarer Trend in diesem Jahr ist das Pökeln und Konservieren. Natürlich ist das alles nichts Neues. Wir fermentieren, pökeln und konservieren unsere Nahrungsmittel seit Jahrhunderten.

Ich liebe konserviertes Essen in Form von Chutneys. Das Wort Chutney stammt von dem altindischen Wort „chatni" und ist die Beschreibung für eine leckere Sauce, die zu vielen indischen Gerichten gereicht wird. Chutney wurde im 17. Jahrhundert von Indien nach Westeuropa importiert. Es entstanden europäische Kreationen von Chutney, deren Basis die in Indien reichlich vorkommenden ­Mango-Früchte waren.

Beinahe alle Chutneys werden mit Essig gemacht und manchmal Zwiebeln, damit sie einen säuerlichen Geschmack bekommen. Die Zutaten werden gemischt und dann langsam eingekocht. Der Geschmack von Chutney reicht von süßsauer über herzhaft-kräftig bis feurig-scharf.

Es bereitet mir eine große Freude, die aufgereihten Gläser mit den Saucen anzuschauen, jederzeit bereit, alle möglichen Gerichte damit zu verfeinern.

Ich bin ein Romantiker und möchte die großartige Tradition der Konservierung am Leben erhalten. Also werde ich in den kommenden Wochen eine Reihe an interessanten Chutneys zubereiten, die kaltem Aufschnitt, Pasteten und Terrinen den gewissen Kick geben. Die Sterilisierung der Gläser ist ein wichtiger Schritt für das erfolgreiche Konservieren und sollte immer gemacht werden, ansonsten könnten Ihre Konserven verschimmeln und schneller gären als erwartet. Heizen Sie den Ofen auf 120 Grad Celsius vor. Waschen Sie die Gläser in heißem Seifenwasser; trocknen Sie sie nicht mit einem Tuch ab. Gläser und Glasdeckel auf ein Backblech oder in eine Backform stellen und 40 Minuten im vorgeheizten Ofen sterilisieren. Die Gläser vor dem Befüllen leicht abkühlen lassen. Niemals heiße Gläser mit kalter Flüssigkeit befüllen, sonst bricht das Glas. Seien Sie besonders vorsichtig beim Sterilisieren der Gläser, sie könnten überhitzen und gegebenenfalls platzen.



Das Rezept: Frisches Mango Chutney