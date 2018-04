Fahrer eines Minicar auf Mallorca schwer verletzt

Der Fahrer eines sogenannten Minicar, ein langsam fahrendes Auto mit nur zwei Sitzplätzen, ist bei einem Unfall auf Mallorca schwer verletzt worden. Der Mann war offenbar in Begleitung einer Frau am Freitagabend (13.4.) auf der Ma-15 von Palma de Mallorca nach Manacor unterwegs. Auf Höhe des Anstiegs von Xorrigo prallte ein anderer Wagen mit voller Wucht in das langsam fahrende Minicar, für das der Fahrer keinen Führerschein braucht.

Das Minicar wurde von der Fahrbahn geschleudert und kippte im Graben völlig zerstört um. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. /jk