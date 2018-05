Hier können Sie in den kommenden Tagen auf Mallorca Wein trinken

Weinliebhaber dürfen sich freuen: Nach der "EnvinArte" bei Palma geht es nun mit der "Nit del Vi" und den "Wine Days" der D.O. Binissalem weiter.

Die diesjährige Ausgabe der schon lange etablierten Nacht des Weines (Nit del Vi) findet am Freitag (11.5., von 18 bis 22 Uhr) im Innenhof des Kulturzentrums Misericòrdia statt. Veranstaltet wird sie von der Vereinigung der Kleinen Kellereien (Petits Cellers), der mittlerweile 39 Bodegas angeschlossen sind. Das gemeinsame Motto: Qualität geht vor Quantität. „Gemeinsam stellen wir immerhin rund 60 Prozent der gesamten Weinproduktion der Insel", sagt Guillem Vicens, der im ­vergangenen Jahr den Vorsitz von Andreu Oliver (Bodega Can Majoral) übernahm.

15 Euro Eintritt zahlt man für das Weinevent, bei dem man etwa 190 Weine verkosten kann. Fünf Euro davon werden auf den Weinkauf angerechnet. Damit die Weinprobe nicht ausartet, sorgen Snacks, die von Mitarbeitern der Stiftung Vicente Ferrer verkauft werden, für die nötige Trinkgrundlage. Der gesamte Erlös des Abends geht an die Stiftung, die sich vor allem in Indien für notleidende Kinder und Frauen und Umweltprojekte einsetzt (www.fundacionvicenteferrer.org).

Musikalisch wird es jazzig. Zudem wird bei einem kleinen Festakt eine Persönlichkeit oder Organisation geehrt, die sich für den Wein auf Mallorca besonders verdient gemacht hat. www.winesofmallorca.org

Nur einen Tag später, am Samstag (12.5., 18 bis 22.30 Uhr) kann auf der Opening Night des Festivals der D.O. Binissalem mit 10 Bodegas weiter Wein gekostet werden. Die fünften Wine Days finden ebenfalls in Palma, im Hof des Klosters Sant Francesc, statt.

Drei Weinproben dort à 5 cl kosten fünf Euro, pro extra Glas (12 cl) zahlt man 2 Euro. Auch hier ist für das leibliche Wohl gesorgt: Gleich vier renommierte Köche und ein Patissier werden antreten, um mit ihren Tapas (à 3 Euro) kulinarische Highlights zu setzen: Miquel Calent (Ca'n Calent/Cuit), Maria Salinas (Restaurant Maria Salinas), José Cortes (Diablito), TaPalma-Gewinner Rodrigo Vallejo (Shamrock) und Maties Miralles (Patissier). Ein Duo sorgt für die musikalische Untermalung der Veranstaltung.

Doch nicht nur am Eröffnungsabend ist allerhand geboten: Bis zum 20. Mai bieten die Wine Days ein abwechslungsreiches Programm in den Mitglieder-Dörfern an: Ausflüge, Besuche, Konzerte, Vorträge, Verkostungen, Essen – natürlich immer mit dem Wein im Mittelpunkt. Highlights sind eine Ballonfahrt, ein 10-km-Nordic-Walking Event, die Touren mit dem sogenannten Wine Express, die Tapas-Route in Binissalem (17.5.) sowie ein Tomeu-Penya-Konzert in Sencelles (19.5.). Komplettes Programm (auch auf Deutsch): www.winedays-mallorca.com