Baby hat Biss-Spuren am Arm, Eltern festgenommen

Die Nationalpolizei hat in Manacor zwei Eltern festgenommen, nachdem ihr Baby mit menschlichen Biss-Spuren am Arm ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Donnerstag (24.5.) wurde das zwei Monate alte Kind von Ärzten untersucht. Sie stellten verschieden Blutergüsse fest, Prellungen am rechten Arm und Ellbogen, Blutergüsse im oberen Rückenbereich und ein kleines Hämatom von einem Zentimeter auf der Stirn und alarmierten die Polizei. Die Eltern konnten keinerlei Erklärungen für die Verletzung angeben. /lk