Nach Skandalvideo in Kinderkrippe: Behörden wollen Aufsicht regeln

Ein mutmaßlicher Fall von Kindesmisshandlung in einer privaten Kinderkrippe in Palma de Mallorca hat auf den Balearen eine Debatte über die Zuständigkeit für diese Institutionen ausgelöst. Die Behörden müssen dringend einen rechtlichen Rahmen für private "guarderías" verabschieden, forderte die balearische Bildungsministerin Fina Santiago am Mittwoch (30.5.). Unter ihrer Aufsicht stünden nur die sogenannten "escoletes", also die öffentlichen Kinderkrippen.

Am Dienstag (29.5.) hatte ein auf Facebook gepostetes Video große Empörung ausgelöst. Die Nachbarin einer privaten Kinderkrippe in Palma hatte aus ihrem Fenster eine Szene im Innenhof der Krippe gefilmt, die nichts Gutes über den Alltag in der Institution ahnen lässt: Eine sichtlich genervte Erzieherin bestrafte eine Zweijährige, indem sie diese grob zu Boden riss und weinend liegen ließ, während sie sich ihre Kopfhörer aufsetzte und ihrem Handy widmete.

Die Ortspolizei leitete Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung ein. Die Eltern des Mädchens nahmen ihr Kind inzwischen aus der Krippe. Andere Eltern ließen ihre Kinder ärztlich untersuchen, um mögliche Anzeichen für Misshandlung zu prüfen. /tg