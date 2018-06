Polizei verhängt Bußgeld wegen überfüllter Kutsche

Auch Kutscher müssen sich an die Verkehrsregeln halten, daran erinnert die Ortspolizei in Palma de Mallorca. Wegen verbotener Mitnahme von Touristen auf dem Kutschbock und einem insgesamt völlig überfüllten Wagen, stoppten die Beamten am Donnerstag (7.6.) einen der Kutschführer, wie die Policía Local per Twitter mitteilte.



Wie Autofahrer sind Pferdekutscher dazu verpflichtet, auf den Verkehr zu achten. Deshalb dürfen sie zum Beispiel auch keine Gruppenfotos mit den Handys der Passagiere machen, so die Polizei. /tg





Levantamos actas por contravenir la Ordenanza de Galeras al hacer uso el conductor de teléfono móvil, llevar un pasajero en el pescante y superar el aforo máximo permitido. pic.twitter.com/8cXQf4Ifpc — Policia de Palma (@policiadepalma) 7. Juni 2018