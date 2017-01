Tui sucht neues Personal auf Mallorca

Der deutsche Reiseveranstalter Tui sucht auf Mallorca neues Personal. An zwei Bewerbertagen am 12. und am 17. Januar lädt Tui in den Sitz des städtischen Job-Vermittlers PalmaActiva im Zentrum von Palma (C/. Socors, 22). Bewerber sollten neben Englisch auch eine oder mehrere andere Sprachen wie Deutsch, Spanisch, Holländisch, Polnisch, Französisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch oder Russisch sprechen.

Tui sucht am 12. Januar Kundenbetreuer für ihr internationales Kunden-Center auf Mallorca, am 17. Januar geht es um Jobs direkt in den Hotels und am Flughafen. Die Stellen sind ganzjährig zu besetzen. Die Bewerbertage dauern jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr.

Wer sich persönlich vorstellen möchte, muss sich vorher unter http://web.palmaactiva.com/ca/empresa/buscar-trabajadores/jornadas-de-seleccion/tui-open-day angemeldet haben. Passt er ins Raster, wird der Bewerber zu dem jeweiligen Bewerbertag eingeladen, zu dem er seinen Lebenslauf mitbringen sollte. Dann bekommt er die Möglichkeit, sich persönlich bei Mitarbeitern der Personalabteilung von Tui vorzustellen. /jk