Einzelhandel: Tarifpartner einigen sich auf 6,5 Prozent mehr Gehalt

Die Gehälter auf Mallorca und den Nachbarinseln steigen wieder, zumindest im Einzelhandel. Darauf weist eine entsprechende Einigung bei den Tarifverhandlungen hin, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Montag (6.2.) erzielten.

In dem Entwurf für einen neuen Branchentarifvertrag sollen die Gehälter der rund 50.000 Angestellten im Einzelhandel innerhalb von drei Jahren schrittweise um insgesamt 6,5 Prozent angehoben werden. Das am Montag unterzeichnete Abkommen sieht vor, die Gehälter im ersten Jahr um 3 Prozent anzuheben, und zwar rückwirkend von April 2016. In den beiden weiteren Jahren steigen die Löhne jeweils um 1,75 Prozent.

Auch bei den Arbeitszeiten wird es Veränderungen geben. Statt Anrecht auf 1,5 freie Tage in der Woche (in der Regel Samstagnachmittag und Sonntag) sollen die Angestellten künftig zwei volle freie Tage pro Woche genießen. In größeren Betrieben müssen diese an aufeinanderfolgenden Tagen liegen. Damit reagiert die Branche auch auf die immer flexibleren Arbeitszeiten im Gewerbe.

Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel haben auf den Balearen Signalwirkung. Hinter dem Hotel- und Gastronomiegewerbe handelt es sich um die Branche mit den zweitmeisten Beschäftigten. Seit Beginn der Krise 2008 gab es keine so deutliche Lohnerhöhung in einem wichtigen Wirtschaftssektor. /tg