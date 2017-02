Jobs in Palmas neuem Kongresspalast: Hier können Sie sich bewerben

Wer auf Mallorca einen Job sucht und im neuen Kongresspalast von Palma arbeiten möchte, kann sich jetzt bewerben: Die kommunale Arbeitsagentur PalmaActiva veranstaltet am 21. und 22. Februar ein Bewerbungsverfahren für Stellen im Kongresspalast wie auch im angeschlossenen Hotel Meliá Palma Bay. Es findet am 21. Februar im balearischen Arbeitsamt SOIB (Camí Vell de Bunyola, 43) und am 22. Februar im Centre Flassaders (Carrer Ferreria, 10) statt.

Eine Liste mit Bewerbern, die in die engere Auswahl kommen, werde im Anschluss an die Gespräche dem Konzern Meliá übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (14.2.). Die Eröffnung des Komplexes, dessen Bau sich jahrelang verzögerte, ist für den 1. April geplant.

Gesucht werden Rezeptionisten (zehn Stellen), Kellner (sieben Stellen), Oberkellner (vier Stellen), Serviceleitung (vier Stellen) und Köche (sieben Stellen).

Die Anforderungen zu den Stellen sowie ein Formular zur Anmeldung ist auf der Website von PalmaActiva veröffentlicht (externer Link). /ff