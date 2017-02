Erste Jobmesse: Calvià will Schwung in den Arbeitsmarkt bringen

Mit einer Job- und Firmengründer-Messe will die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca Schwung in den Arbeitsmarkt bringen. Am 30. und 31. März präsentieren die ansässigen Unternehmen ihre freien Stellen. Interessierte Unternehmen und Einzelpersonen können sich ab sofort auf der Website EmpleaTCalvià informieren und einschreiben.

Die Messe, die dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet, soll über Job-Angebote hinausgehen. In Workshops lernen die Teilnehmer, wie heutzutage Lebensläufe und Bewerbungen geschrieben werden. Banken, Gründerzentren und öffentliche Einrichtungen erklären ihre Angebote für Firmengründer. In Vorträgen und Podiumsdebatten erläutern Fachleute ihre Sicht auf den Arbeitsmarkt.

Die Angebote verteilen sich über zwei Tage und drei nebeneinander gelegene Gebäude in Palmanova. Die zentrale Anlaufstelle bildet dabei das IFOC-Gebäude im Carrer Diego Salvà Lezaun, 2 im Ortsteil Palmanova (Calvià). /tg