Lange Schlangen bei Palmas Jobmesse

Am ersten Tag der Jobmesse, die die städtische Vermittlungsagentur Palma Activa veranstaltet, haben bereits mehr als 2.000 Arbeitssuchende die Palma Arena aufgesucht. An den Ständen der insgesamt mehr als 50 Unternehmen, die freie Stellen anbieten, wurden am Dienstagvormittag (7.3.) mehr als 5.400 Bewerbungen abgegeben, wie es in einer Pressemitteilung von Palmas Stadtverwaltung heißt.

Am ersten der beiden Veranstaltungstage machte sich auch Bürgermeister José Hila ein Bild vor Ort. Um die Menschen in Arbeit zu bringen, müssten öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft eng zusammenarbeiten, so Hila.

Die Fira de l'Ocupació findet an den beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr statt. Während der zwei Tage können Bewerber ihre Lebensläufe direkt bei den Ständen der Firmen abgeben und Fragen loswerden, bei Interesse der Arbeitgeber seien auch Bewerbungsgespräche vor Ort möglich. Workshops runden das Programm ab.

Die gesuchten Profile sowie weitere Informationen gibt es auf der Website web.palmaactiva.com/fira2017/es/.

Vertreten sind die folgenden Firmen: