Auf Mallorca kann man jetzt auch Zahnarzt werden

Eine neue Fakultät für Zahnmedizin hat die private Hochschule ADEMA am Donnerstag (27.4.) auf Mallorca präsentiert. An dem Standort im Gewerbegebiet Son Rossinyol am Stadtrand von Palma können sich ab dem Wintersemester 2017/18 30 Studierende zu künftigen Zahnärzten ausbilden lassen. Der Studienzweig wird zwar von dem privaten Träger ADEMA angeboten, ist aber der Balearen-Universität UIB angeschlossen.

Bei der Präsentation waren Palmas Bürgermeister José Hila und die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez anwesend. Die UIB war durch die Vizerektorin Dolors Forteza vertreten, die Präsentation übernahm Diego González von ADEMA. /tg