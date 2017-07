Carrefour eröffnet großen Supermarkt in Palma de Mallorca

Mit der Niederlassung in Son Cotoner verfügt Carrefour nun über den fünften Großmarkt auf Mallorca.

Zur Eröffnung des neuen Supermarkts der Kette Carrefour am Donnerstag (20.7.) im Stadtteil Son Cotoner in Palma de Mallorca hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es in der Filiale 87 Angestellte beschäftigt. Alle 31 ehemaligen Mitarbeiter des vorigen Eroski-Supermarkts seien übernommen und 56 zusätzliche Arbeitskräfte unter Vertrag genommen worden.

Die ehemaligen Eroski-Angestellten und die neuen Mitarbeiter hätten Schulungen von durchschnittlich 50 Stunden erhalten, um Standards und Arbeitsabläufe des Supermarkts zu erlernen. Zu den Schulungen habe eine Einweisung in die benutzte EDV gehört sowie der Umgang mit Kunden, die Lagerung von Produkten sowie Techniken zum Schutz der Umwelt.

Wie berichtet hatte die Handelskette Eroski zwei Supermärkte auf Mallorca an den Konkurrenten Carrefour verkauft: die Filiale in Sa Coma (Gemeinde Sant Llorenç) und die in Son Cotoner (im Norden von Palma). Die Übertragung der beiden Supermärkte war Teil einer spanienweiten Verkaufsaktion, bei der 36 Filialen für einen Gesamtbetrag von 205 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Der Verkauf sei Teil einer neuen Marktstrategie, für das die Filialen nach und nach umgestaltet würden, heißt es.

Carrefour ist auf den Balearen seit 1977 präsent. Der Markt in Son Cotoner ist der insgesamt fünfte Großmarkt des französischen Konzers auf Mallorca, der im vergangenen Jahr auch das Shoppingcenter FAN eröffnet hatte. Außerdem befinden sich sieben kleinere Supermärkte unter dem Markennamen "Carrefour Express" auf der Insel. /tg