Arbeiten auf Mallorca: Bewerber-Tage für BQ Hotels, Thomas Cook und Europcar

In der städtischen Jobagentur Palma Activa werden in diesen Tagen Bewerber für mehr als 320 Jobs auf Mallorca gesucht. BQ Hoteles hat 140 Stellen im Angebot, die Mietwagenfirma Europcar 80, der Reisekonzern Thomas Cook, der seine Dependance auf Mallorca ausbaut, weitere 100 Stellen.

Die Bewerbertage finden am 22. und 26. Januar sowie am 2. Februar statt. Die städtische Einrichtung Palma Activa hat ihren Sitz im Carrer Socors 22 in Palma de Mallorca.

Los geht es mit BQ Hotels am 22. Januar, die Hotelkette sucht Personal für Rezeption, Küche, Restaurant und Zimmerreinigung. Stellenbeschreibungen, Anforderungen und Einschreibung hier (externer Link).

Am 26. Januar ist Europcar an der Reihe, die Firma sucht Mitarbeiter unter anderem für die Kundenbetreuung. Vorausgesetzt werden gute Englisch-Kenntnisse sowie ein Pkw-Führerschein. Einschreibung hier (externer Link).

Der Bewerber-Tag für Thomas Cook ist dann am 2. Februar, gesucht werden vor allem Bewerber im Bereich Administration. Stellenbeschreibungen und Einschreibung hier (externer Link). /ff