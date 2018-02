Jobmesse auf Mallorca: 1.558 Stellen zu besetzen

Chancen für alle, die einen Job auf Mallorca suchen: Bei der diesjährigen Jobmesse Fira de l'Ocupació am 21. und 22. Februar in Palma de Mallorca werden insgesamt 1.658 Stellen angeboten. Das sind drei Mal so viele wie bei der Ausgabe vergangenen Jahres, wie die Stadträtin und Präsidentin der städtischen Vermittlungsagentur Palma Activa, Joana Maria Adrover, am Montag (5.2.) angekündigt hat.

Dabei sind diesmal 45 Unternehmen. Statt in der Palma Arena findet die Messe diesmal im Kongresszentrum statt. Dort könne man den Jobsuchenden einen besseren Service bieten, so Adrover. Neu ist zudem im Vergleich zum Vorjahr ein früherer Termin, um auch zahlreiche Jobs für die Urlaubssaison zu vermitteln.

Alle Bewerber müssen sich vorab anmelden. Auf diese Weise wolle man Wartezeiten reduzieren. Während am 21. Februar Vorträge auf dem Programm stehen, können Bewerber dann am 22. Februar zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr im Kongresszentrum vorstellig werden. /ff

Folgende Unternehmen bieten Jobs an:



SG Aldi Masquefa Supermercados

Allsun Hotels

Alua Hotels & Resorts

Angel24

Arabella Hospitality España SL | Marriott Int

Baleària

Barceló Hotels and Resorts

BQ Hoteles

Brillosa SL

Cap Vermell Group

Care of People SLU

SG Cecosa Supermercados SL (Eroski)

Centros Comerciales Carrefour SA

ClickRent SL

Delta research Spain SLU

DV-COM PMI SA

Enterprise Rent-a-car

Europcar IB SA

Fiesta Consulting SL

Globalia

Hiper Rent-a-car SA

Hotelbeds Group

Hoteles Mac SL

Iberostar Hotels & Resorts

Iniciativas de la Restauración

Juaneda Servicios y Procedimientos

Leroy Merlin

Marsave SL

SG Melia hotels international

SG Mercadona SA

Norauto (Noroto S.A.U.)

SG Ola Hotels SAU

Primark Tiendas SLU

Proa Rent-a-car SL

Prosegur Alarmas España SL

Pure Salt Luxury Hotels

Puro Group Europe SLU

Sampol Ingeniería y Obras SLU

SG Sarton Canarias SA

Sixt Rent-a-car SLU

SG SOM

Thomas Cook

TUI Destination Services (TUI Holding)

SG Werkhaus SLSCS (Bauhaus)

World Duty Free Group

Weitere Informationen und Anmeldung unter: web.palmaactiva.com/fira2018/es/index.php

