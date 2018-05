Das verdient man als Mitarbeiter bei Mercadona

Ganz nah an der frischen Ware: Eine Mitarbeiterin bei Mercadona

Mercadona will sich in Spanien besser aufstellen, um dem Touristensturm in den Sommermonaten gerecht zu werden.

Konkret werden in Spanien 2.000 Angestellte für insgesamt 1.600 Filialen gesucht. Auf den Balearen sollen 300 Stellen vergeben werden, 200 davon mit einem Festvertrag. In der Stellenbeschreibung des Supermarkes wird auch das Gehalt verraten: 1.132 Euro kann man als Mitarbeiter verdienen. Insgesamt beschäftigt Mercadona rund 84.000 Menschen.

