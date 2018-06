Mehr Geld für Busfahrer und Wäschereiangestellte auf Mallorca

Die Gewerkschaften auf Mallorca und den Nachbarinseln haben offensichtlich gut verhandelt. Der Tourismusboom auf der Insel soll nach und nach auch zu besseren Gehältern auf der Insel führen. Das erklärten Vertreter der Gewerkschaftsverbände CC.OO. und UGT nach Abschluss mehrerer Branchentarifverträge auf den Balearen, die im spanienweiten Vergleich deutlich positiver ausfallen.

Eine Lohnanhebung von 11,5 Prozent innerhalb von vier Jahren vereinbarten Arbeitgeber und -nehmer in den Wäschereien der Inseln. Von der Einigung profitieren rund 2.500 Angestellte. Noch im Jahr 2018 sollen die Gehälter um 4 Prozent steigen, 3 Prozent im Jahr 2019. Niemand in der Branche solle damit unter 1.000 Euro verdienen, erklärten die Gewerkschaftsvertreter.

Auch im Transportwesen steigen die Gehälter auf den Balearen deutlicher als im nationalen Vergleich. In den kommenden drei Jahren werden die Löhne angehoben. Eine ähnliche Einigung für die Branche des Putzpersonals steht noch aus. In anderen Branchen gebe es noch keine Einigung.

Mit den wegweisenden Abschlüssen in der Hotelbranche (17 Prozent in vier Jahren) und im Einzelhandel (6,5 Prozent in drei Jahren) haben die Arbeitnehmervertreter im Jahr 2017 eine Trendwende erreicht, so CC.OO.-Sprecher für die Balearen, José Luis García. Sollte die Arbeitgeber anderer Branchen nicht einwilligen, werde es unweigerlich zu Streiks kommen. /tg