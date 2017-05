Diese Feiertage gelten 2017 auf Mallorca

Im Jahr 2017 gibt es neun spanienweite Feiertage. Hinzu kommen drei von den Autonomen Regionen und zwei von der jeweiligen Kommune festgelegte Festtage. Jeder spanische Arbeitnehmer hat somit unabhängig vom Urlaub das Recht auf 14 freie Tage.

Da der Neujahrstag auf einen Sonntag fällt, ist der 1. Januar 2017 in Spanien kein gesetzlicher Feiertag. Der Gründonnerstag ist zwar kein spanienweiter Feiertag, aber alle Regionen außer Katalonien haben ihn zum regionalen Feiertag deklariert. Auch der Ostermontag ist auf den Balearen regionaler Feiertag, ebenso wie in Katalonien, Valencia, Navarra, La Rioja und im Baskenland. Den zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es im Jahr 2017 nur als lokalen Feiertag in einzelnen Gemeinden, zum Beispiel in Palma.

Folgende nationale und regionale Feiertage gelten 2017 auf Mallorca:

- 6. Januar (Dreikönigsfest, Freitag)

- 1. März (Tag der Balearen, regionaler Feiertag, Mittwoch)

- 13. April (Gründonnerstag, regionaler Feiertag)

- 14.April (Karfreitag)

- 17. April (Ostermontag, regionaler Feiertag)

- 1. Mai (Montag)

- 15. August (Mariä Himmelfahrt, Dienstag)

- 12. Oktober (Nationalfeiertag, Donnerstag)

- 1. November (Allerheiligen, Mittwoch)

- 6. Dezember (Verfassungstag, Mittwoch)

- 8. Dezember (Mariä Empfängnis, Freitag)

- 25. Dezember (erster Weihnachtsfeiertag, Montag)

Zusätzlich gelten folgende lokale Feiertage in den Kommunen beziehungsweise in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinden auf Mallorca:

ALARÓ 16. August: San Roque 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

ALCÚDIA 29. Juni: San Pedro 25. Juli: San Jaime

ALGAIDA

- Algaida und Randa 16. Januar: San Honorato 25. Juli: San Jaime

- Pina 17. Januar: San Antonio 26. September: San Cosme und San Damián

ANDRATX

- Andratx 29. Juni: San Pedro 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

- Port d´Andratx 29. Juni: San Pedro 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

- s´Arracó 28. August: San Agustín 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

ARIANY 17. Januar: San Antonio Abad 28. August: Zweiter Festtag der Patronatsfeiern

ARTÀ

- Artà 16. Januar: víspera. San Antonio 17. Januar: San Antonio

- Colònia de Sant Pere 17. Januar: San Antonio 29. Juni: San Pedro

BANYALBUFAR 8. September 26. Dezember

BINISSALEM 25. Juli: San Jaime 22. September: Sa Vermada

BÚGER 29. Juni: San Pedro 30. Juni: San Marcial

BUNYOLA 21. September: San Mateo 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

CALVIÀ Calvià 25. Juli: San Jaime 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag es Capdellà 25. Juli: San Jaime 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

CAMPANET 18. April: martes. Pascua 29. September: San Miguel

CAMPOS 9. Januar: San Julián und Santa Basilisa 19. Oktober: Feria. Oktober

CAPDEPERA 17. Januar: San Antonio 24. August: San Bartolomé

CONSELL 17. Januar 24. August

COSTITX 20. Januar: San Sebastián 8. September: fiesta. la Virgen. Costitx

DEIÀ 24. Juni: San Juan 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

ESCORCA 29. Juni: San Pedro 10. August: San Lorenzo

ESPORLES 29. Juni: San Pedro 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

ESTELLENCS 29. August 26. Dezember

FELANITX

- Felanitx 20. Juli: Santa Margarita 28. August: San Agustín

- Portocolom 25. Juli: San Jaime 28. August: San Agustín

- s´Horta 15. Mai: San Isidro 5. Juni: Pentecostés

- Cas Concos 17. Januar: San Antonio 11. September: San Nicolás

- Cala Ferrera 15. Mai: San Isidro 5. Juni: Pentecostés

FORNALUTX 8. September 26. Dezember

INCA 13. Oktober 26. Dezember

LLORET DE VISTALEGRE 8. August: San Domingo 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

LLOSETA 19. April: Romería. El Cocó 8. September: Natividad de Nuestra Señora

LLUBÍ 18. April: Fiesta. la Ermita 1. August: San Felio

LLUCMAJOR 29. September: San Miguel 16. Oktober: Es Firó

MANACOR 17. Januar: San Antonio 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

MANCOR. LA VALL 16. November: Dijous Bo 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

MARIA. LA SALUT 17. Januar: San Antonio 8. September: Virgen. la Salud

MARRATXÍ 30. Juni: San Marcial 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

MONTUÏRI 18. April: tercera fiesta. Pascua 24. August: San Bartolomé

MURO 17. Januar: San Antonio 24. Juni: San Juan Bautista

PALMA 20. Januar: San Sebastián 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

PETRA 17. Januar 21. Juli

POLLENÇA 17. Januar: San Antonio 2. August: Nuestra Señora. los Ángeles

PORRERES 16. August: San Roque 26. Dezember: San Esteban

PUIGPUNYENT

- Puigpunyent 16. August: San Roque 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

- Galilea 8. September: Fiesta. Nuestra Señora 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

SA POBLA 17. Januar: San Antonio 20. Juli: Santa Margarita

SANT JOAN 17. Januar: San Antonio 29. August: Martirio. San Juan Bautista

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

- Sant Llorenç des Cardassar 10. August: San Lorenzo 8. September: La Virgen Encontrada

- Son Carrió 17. Januar: San Antonio 8. Mai: Fiestas de Son Carrió

- Cala Millor, sa Coma und s´Illot 17. Januar: San Antonio 12. September: Santa María

SANTA EUGÈNIA 7. August: Fiestas patronales 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

SANTA MARGALIDA

- Santa Margalida und Son Serra 20. Juli: Santa Margarita 4. September: Lunes de la Beata

- Can Picafort 17. Januar: San Antonio 4. September: lunes de la Beata

SANTA MARIA DEL CAMÍ 20. Juli: Santa Margarita 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

SANTANYÍ

- Santanyí und Cala Figuera 25. Juli 30. November

- s´Alqueria Blanca 17. Januar 16. August

- Portopetro 17. Januar 16. August Calonge 17. Januar 29. September

- Cala d´Or 13. Oktober 7. Dezember

- es Llombards 17. Januar 8. August

SELVA

- Selva 3. Mai: Feria. La Cruz 10. August: San Lorenzo

- Caimari 16. November: Dijous bo 17. November: Feria de la aceituna

- Moscari 26. Juli: Santa Ana 16. November: Dijous bo

- Biniamar 17. Januar: San Antonio 16. November: Dijous bo

SENCELLES

- Sencelles 27. Februar 26. Dezember

- Biniali 10. Juli 26. Dezember

SES SALINES

- ses Salines 17. Januar: San Antonio 24. August: San Bartolomé

- Colònia de Sant Jordi 17. Januar: San Antonio 24. April: día siguiente festividad San Jorge

SINEU 17. Januar: San Antonio 25. April: San Marcos

SÓLLER 15. Mai: Es Firó 24. August: San Bartolomé

SON SERVERA 17. Januar: San Antonio 24. Juni: San Juan

VALLDEMOSSA 28. Juli 24. August

VILAFRANCA. BONANY 17. Januar: San Antonio 4. Dezember: Santa Bárbara /tg