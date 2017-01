Die deutschen Rentenberater kommen wieder nach Mallorca

Interessierte können sich ab sofort zu den Internationalen Rentenberatungstagen anmelden, die auf Mallorca wieder im Juni stattfinden. Die deutschen Rentenexperten kommen am 15. und 16. Juni nach Palma, wie Björn Pagers von der Abteilung Internationale Aufgaben und Beratungsdienst bei der Rentenversicherung gegenüber der MZ bestätigt hat.

Die Experten der Sozialversicherungsträger beraten nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Diese ist möglich unter der Telefonnumer +49 30 86 56 81 44 oder per E-Mail unter internationale-beratung@drv-bund.de. Die Beratung findet statt im Gebäude der spanischen Sozialversicherung INSS in Palma, c/ Pere Dezcallar i Net, 3.

Beraten wird jeweils in der Zeit von 9 bis 14 und 16 bis 18 Uhr. Bei dem vereinbarten Termin sind die Versicherungsunterlagen sowie ein Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. /ff