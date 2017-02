Mittwoch (1.3.) ist Feiertag auf Mallorca

Am Mittwoch (1.3.) ist auf Mallorca und den Nachbarinseln regionaler Feiertag, der Tag der Balearen. Ämter und Banken haben ganztags geschlossen. Auch die meisten Geschäfte haben zu, da es sich nicht um einen der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage handelt.



Veranstaltungen am Balearen-Tag

Statt zu shoppen können Sie aber an den Feierlichkeiten teilnehmen. In der Kathedrale, dem Balearenparlament und anderen Institutionen ist Tag der offenen Tür. Im Consolat de Mar und der ehemaligen Fischhandelsbörse werden Führungen für Kinder angeboten. An mehreren Orten gibt es Märkte mit Produkten aus der Region und traditionellem Handwerk und Kunsthandwerk.

Programm zum Festtag der Balearen