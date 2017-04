Bundestagswahlen: So schreiben sich Mallorca-Deutsche ein

Wer als Bundesbürger auf Mallorca lebt und keinen Wohnsitz in Deutschland hat, kann dennoch an der am 24. September stattfindenden Bundestagswahl teilnehmen. Er muss zunächst von der Website www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html ein Antragungsformular nebst Merkblatt für die Eintragung in ein Wählerverzeichnis herunterladen. Dies kann er dann direkt am Computer ausfüllen.

Im deutschen Konsulat (Carrer de Porto Pi, 8) in Palma werden demnächst auch Exemplare ausgelegt, die handschriftlich ausgefüllt werden können. Ob schriftlich oder im Internet – wahlwillige Bürger müssen bedenken, dass sie sich bis zum 21. Tag vor dem Urnengang, also den 3. September, eintragen müssen. Lässt ein Auslands-Deutscher diese Frist verstreichen, kann er nicht an der Bundestagswahl teilnehmen.

Für weitere Fragen zum Thema kann die diplomatische Vertretung in Palma aufgesucht werden. Diese steht auch telefonisch (971-70 77 37) oder per E-Mail (zreg@palm.diplo.de) zur Verfügung.