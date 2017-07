Das sind die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca 2018

Die balearische Landesregierung hat die Feiertage auf Mallorca für das Jahr 2018 beschlossen. Insgesamt werden es 15 sein - 13 balearenweite und zwei kommunale Feiertage, wie am Freitag (7.7.) festgelegt wurde.

Da laut Gesetz jedoch die Zahl mit insgesamt 14 definiert ist, muss die verlorene Arbeitszeit am Dreikönigstag (Samstag) über das Jahr verteilt nachgeholt werden. Der Tag wurde als "festivo recuperable" gewählt, da an einem Samstag weniger Mitarbeiter von der Maßnahme betroffen sind als an anderen Wochentagen.