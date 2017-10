Día de la Hispanidad: Am Donnerstag (12.10.) ist Feiertag auf Mallorca

Keine Behördengänge und auch kein Shopping: Am Donnerstag (12.10.) ist spanischer Nationalfeiertag. Läden auf Mallorca bleiben geschlossen, Ausnahmen gelten allerdings für Tourismusgebiete wie die Playa de Palma sowie kleine Geschäfte - sie dürfen immer öffnen, wenn sie wollen.

Mit dem "Día de la Hispanidad" wird die Einheit der spanischsprachigen Welt gefeiert. Er heißt auch Kolumbus-Tag, da der Seefahrer und Entdecker Christoph Kolumbus am 12. Oktober im Jahr 1492 in Amerika an Land gegangen ist. In Madrid wird der "Día de la Hispanidad" unter anderem mit einer großen Parade gefeiert - angesichts der Krise in Katalonien um das für illegal erklärte Unabhängigkeitsreferendum in diesem Jahr eine heikle Angelegenheit.

