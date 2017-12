Shopping: Offene Sonntage und geschlossene Feiertage über den Jahreswechsel auf Mallorca

Der Silvestertag (31.12.) ist zwar ein Sonntag. Die Geschäfte auf Mallorca werden aber großteils öffnen, da es sich um den letzten der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage des Jahres 2017 handelt. Am Neujahrstag (Montag, 1.1.) bleiben die Ladentüren hingegen zu, schließlich ist es der erste spanische Feiertag des Jahres 2018.

Auch der Dreikönigstag (Samstag, 6. Januar) ist auf Mallorca und in ganz Spanien ein Feiertag. Die Heiligen Drei Könige bringen den Kindern in Spanien schließlich die Geschenke. Das geschieht meist schon am Vorabend zum Dreikönigstag, wenn sie in glanzvollen Umzügen in die Städte und Dörfer einziehen. Am Tag nach dem Feiertag, also am Sonntag (7.1.), öffnen viele Geschäfte. Es handelt sich um den ersten verkaufsoffenen Sonntag des neuen Jahres.

Dabei wird es vermutlich voll. Denn nicht nur viele Familien tauschen einen Teil ihrer Geschenke wieder um. Auch der Winterschlussverkauf beginnt in vielen Läden schon zu diesem Tag.

Eine Übersicht über die weiteren verkaufsoffenen Feiertage 2018 finden Sie hier. Die Liste aller Feiertage des Jahres 2018 finden Sie hier. /tg