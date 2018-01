Am Samstag (20.1.) ist lokaler Feiertag in Palma de Mallorca

Wenn Palma de Mallorca am Samstag (20.1.) seinen Schutzpatron Sant Sebastià feiert, ist gesetzlicher Feiertag. Allerdings nicht auf ganz Mallorca, sondern nur im Stadtbezirk der Balearen-Hauptstadt. In den anderen Gemeinden auf Mallorca öffnen die Läden wie gewohnt. Das hat zur Folge, dass sich besonders im Umfeld der Einkaufszentren der Nachbargemeinden lange Schlangen bilden, so etwa im Fall von Al Campo in Marratxí.

Das Programm zu Sant Sebastià finden Sie hier - und einen Überblick über die weiteren gesetzlichen Feiertage 2018 gibt es hier.