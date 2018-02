Balearen-Tag: Was es mit dem Feiertag auf sich hat

Am kommenden Donnerstag (1.3.) ist gesetzlicher Feiertag auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln – Behörden, Banken und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen.

Begangen wird der „Dia de les Illes Balears", der Tag der Balearischen Inseln. Gedacht wird dem 1. März 1983, an dem das Regionalstatut – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft trat.

Die vier Inseln sind trotz ihrer geografischen Nähe sehr unterschiedlich. Von den rund 14 Millionen Touristen kommen rund 11 Millionen nach Mallorca. Ibiza gilt als Party- und Aussteigerinsel. Menorca, das zwischendurch auch zu England gehörte, wird häufig als Ziel für Aktivurlauber beworben und ist für seine Sant Joan-Feierlichkeiten bekannt. Das kleine Formentera ist eher ruhig.

Zum Balearen-Tag werden vom 28. Februar bis 4. März über 300 Veranstaltungen auf den Inseln stattfinden. /ff

