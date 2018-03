Feiertage und Öffnungszeiten über Ostern 2018 auf Mallorca

Wer über die Ostertage auf Mallorca ist, sollte sich über die Öffnungszeiten an Feiertagen genau informieren. Denn sowohl der Gründonnerstag (29.3.) und Karfreitag (30.3.) sind offizielle Ruhetage. Auch am Ostermontag (2.4.) sind zumindest Banken und Behörden geschlossen.

Der Karfreitag ist der wichtigste Feiertag in Spanien. Wollen Sie in einem Restaurant essen, sollten Sie sich vorher genau informieren, welches Lokal tatsächlich geöffnet hat und entsprechend reservieren.

Überblick: das sind die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca 2018

Gelegenheit zum Einkaufen gibt es trotzdem nicht nur am Samstag - auch der Gründonnerstag ist verkaufsoffen. Die großen Einkaufszentren rund um Palma haben wie an Werktagen geöffnet, auch in der Innenstadt öffnen viele Geschäfte. Kleine Läden dürfen ohnehin an allen Tagen öffnen, und auch in den Tourismuszonen auf Mallorca gelten während der Hauptsaison Ausnahmeregelungen. Geschlossen bleiben dagegen alle Behörden.

Überblick: das sind die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca 2018

Das MZ-Oster-Special: