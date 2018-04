Große Verkehrskontrolle auf Mallorca: Haben Sie den spanischen TÜV?

In 25 Gemeinden auf Mallorca haben Polizisten am Dienstag (27.3.) Fahrzeuge kontrolliert

Polizeikontrollen im großen Stil auf Mallorca: Das Institut für öffentliche Sicherheit auf den Balearen (ISPIB) hat am Dienstag (27.3.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ortspolizisten in 25 Inselgemeinden Verkehrsteilnehmer kontrollieren lassen. Insgesamt wurden 754 Fahrzeuge angehalten und zahlreiche Bußgelder ausgesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur "Europapress".

Um Drogen oder Alkohol ging es diesmal nur am Rande, im Vordergrund stand die Fahrtüchtigkeit der Pkw, Lastwagen und Motorräder. Liegen gültige Fahrzeugpapiere vor? Und wurde das Vehikel ordnungsgemäß vom spanischen TÜV, dem ITV, geprüft? Bei 45 Fahrern war das nicht der Fall, jetzt müssen sie Strafen zahlen. /somo



