Deutsches Konsulat in Palma de Mallorca mit neuer Website

Nach dem Motto "Alles neu macht der Mai" hat das deutsche Konsulat in Palma de Mallorca einen Relaunch seiner Website gestartet - so wie auch alle weiteren Vertretungen in Spanien. "Die neue Website ist sehr viel übersichtlicher und schlanker als die bisherige Version", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (15.5.). Neben einem neuen Design sei die Version zudem speziell für die Nutzung mit Smartphone und Tablet ausgelegt.

Man freue sich auf positives Feedback wie auch Verbesserungsvorschläge, heißt es: "Jede Rückmeldung ist willkommen (zreg@palm.diplo.de)." Ebenso bittet das Konsulat um Kontaktaufnahme (Tel.: +34 971-70 77 37), wenn Informationen nicht mehr gefunden werden, "die Mitarbeiter des Konsulats helfen jederzeit gerne bei der Navigation".

Über die Eingewöhnung geht es auch im Blog des Konsulats auf unserer Website - hier geht es zum neuesten Eintrag. /ff

