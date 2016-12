Christvesper in der Kathedrale: Das Licht des Glaubens gegen die Dunkelheit der Angst

Das Licht des Glaubens gegen die Angst vor dem Terror - das war die Weihnachtsbotschaft, die Pfarrerin Heike Stijohann am Samstag (24.12.) für die deutschen Urlauber und Residenten mit in die Kathedrale von Palma gebracht hatte. Genauso wie in der Kindheit das Licht und der Trost der Eltern böse Träume vertrieben hätten, mache auch der Glaube Mut. "Mitten im Alptraum geht das Licht an, und es ist jemand da", so die evangelische Pastorin. In einer Zeit, in der die Angst vor dem Dunkeln wieder zunehme, "ist es unser Auftrag, das Licht mitzunehmen, aus der Kirche heraus, zu den Menschen."

Auch Bischof Sebastià Taltavull ging in seinem Grußwort, das Domprobst Joan Bestard übersetzte, auf den Terroranschlag von Berlin ein. Er gedachte der Todesopfer, "wir bitten den Herrn, die Umgekommenen in sein Reich aufzunehmen und ihre Familien zu trösten".

Zu den beiden Christmetten am Samstagnachmittag waren wieder rund 2.000 Menschen gekommen, einige mussten stehen. Die deutschsprachige ökumenische Christvesper auf Mallorca ist seit 1973 eine Institution, Stijohann predigte in diesem Jahr zum zweiten Mal. Mitgestaltet und organisiert wurde die Mette vom neuen katholischen Pfarrer Andreas Falow auf Mallorca. Musikalisch begleiteten den Gottesdienst Mezzosopran Waltraud Mucher und Organist Bartomeu Mut. /ff