Als George Michael mit "Wham!" auf Ibiza drehte

Dem am Sonntag (25.12.) verstorbenen Sänger George Michael trauert man auch auf den Balearen nach. Schließlich setzte er Ibiza und damit auch der Nachbarinseln Mallorca mit seinem Hit "Club Tropicana" ein Denkmal, das sich seit 1983 als Ohrwurm in vielen Köpfen hält. Mit "Wham!" dreht George Michael das Musikvideo zu dem Song im Hotel Pikes in Sant Antoni auf Ibiza.

1983 war der Boom der Pauschalreisen für britische und deutsche Singles, die auf der Insel Spaß suchten. Ibiza und in gewissem Maße auch Mallorca hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Weltruhm für diesen Zweck eingeheimst. Der mit Bandkollegen Andrew Ridgeley gedrehte Clip erinnert an diese Zeit der Poolpartys im Hotel. Michael blieb der Insel auch in späteren Jahren treu und kehrte vor allem privat regelmäßig im Sommer wieder. Seine Lieblingsclubs waren Dos Lunas, Pachá und Amnesia, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" berichtet.







Drei Jahre nach dem Ohrwurm "Club Tropicana" trennte sich "Wham!", allerdings hinterließen Michael und Ridgeley kurz vorher noch den Evergreen "Wake Me Up Before You Go-Go" und den Rekordhit "Last Christmas", der als Weihnachtslied inzwischen wohl selbst "Jingle Bells" den Rang abgelaufen haben dürfte. Sein letztes Weihnachten erlebte George Michael nun mit 53 Jahren in London, wo er am Weihnachtstag verstarb. /tg