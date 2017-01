TV-Tipp: Wandern, Wein und Mandelblüte

Der Hessische Rundfunk beleuchtet am Dienstag (10.1.) Mallorca außerhalb der Hochsaison. Pünktlich vor dem Beginn der Mandelblüte im Februar wird den Zuschauern dieses Naturwunder erklärt, und zwar um 18.50 Uhr in der Sendung "Wandern, Wein und Mandelblüte".

Doch das ist nicht alles: Die Film-Crew war auch in anderen Nebensaison-Monaten auf der Insel unterwegs – bei der Weinlese und einer Verkostung im September, in einer Silvesternacht in Palma auf der Plaça Cort oder einfach auf dem Lande beim Wandern.

Moderiert wird die Sendung von Anne Brüning aus dem neuen Fernseh-Studio des Hessischen Rundfunks. /it