TV-Tipp Mallorca: die Stalters im Ersten

Günter Stalter dürfte den meisten deutschsprachigen Residenten auf Mallorca ein Begriff sein: Der 78-Jährige, der in Neustadt an der Weinstraße aufwuchs, lebt seit etwas über 50 Jahren mit seiner Frau Gabriele auf der Insel und hat sich vor allem durch die Organisation der Residententreffs einen Namen gemacht.

Am Montag (6.2.) widmet die Sendung ARD-Buffet den Stalters im Rahmen der Reihe "Mein Mallorca" einen kurzen Beitrag. Das Fernsehteam hatte auch einen Residententreff begleitet. Der Beitrag soll gegen 12.40 Uhr ausgestrahlt werden.

Stalter war im März 1966 wegen eines neunmonatigen Vertrags in einem Hotel nach Mallorca gekommen. Hier stieg er schnell zum Chefreiseleiter auf und wollte die Insel nicht mehr verlassen. Obwohl Stalter und seine Frau längst in Rente sind, haben sie keine Zeit für Langeweile. Zum einen natürlich wegen der Residententreffen, zum anderen hat das Ehepaar daheim in Sa Cabaneta auch 35 Hühner und eine Labradorhündin zu versorgen. /jk