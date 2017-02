Gelsenkirchen und Wattenscheid wetteifern um die "Mallorca-Krone"

Mallorca, vor allem die Playa de Palma auf Mallorca, findet nicht nur auf der Insel statt, sondern häufig auch im Ruhrgebiet oder an anderen Orten Deutschlands. Nur so lässt sich die Veranstaltung erklären, die am Samstag (18.2.) in Gelsenkirchens Lokal Le Flair steigen soll. Denn hier liefern sich die "Wattenscheid Boys" (Alt Herren Mannschaft des DJK Wattenscheid) und die Gastgeber "Pralle Buxen" einen Ballermann-Gesangswettbewerb um die "Mallorca-Krone". Ein Kampf um das eindrucksvollste Ballermann-Brunftritual männlicher Sangeskraft.

Wie bitte? Das kam wohl so: Die 24 Herren der "Wattenscheid Boys" feiern jedes Jahr an der Playa de Palma mit ihrem Hit "Wunderschön" eine Kultparty. Der Hit hat den "Boys" - laut Veranstalter Thomas Nikutta - nicht nur "überregionalen Kultstatus" sondern auch schon einen Plattenvertrag eingebracht. Dies haben die "Pralle Buxen" sogar in Gelsenkirchen mitbekommen, die ebenfalls jedes Jahr im September den Mallorca-Strand zum Mitsingen animieren.

Die logische Konsequenz: "The Battle" - eine gesangliche Herausforderung männlicher Sangeskraft um den Titel des besten Ballermann-Chors. Bewertet werde die Fähigkeit, "die vornehmlich weiblichen Gäste am besten in Stimmung" zu bringen, wie Nikutta erklärt. "Das Ganze ist natürlich ein Spaß, aber es geht hier auch um Ballermann 3 gegen Ballermann 6, um Wattenscheid gegen Gelsenkirchen". /tg