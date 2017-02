Modedesignerin Carmen March kauft großes Anwesen auf Mallorca

Die in Madrid wohnende mallorquinische Modedesignerin Carmen March hat ein großes Anwesen auf der Insel erworben. Die 42-jährige Erbin aus der March-Dynastie kaufte das alte Gehöft Son Terrassa bei Orient (Gemeinde Bunyola), das in den vergangenen Jahren als Agroturismo betrieben worden war, wie die spanische Tageszeitung "El Mundo" berichtet.

Hintergrund: Das sind die reichsten Mallorquiner

Die Familie March - Nachfahren des Mallorquiners Juan March Ordinas (1880-1962) - gehört zu den reichsten und einflussreichsten Familien in Spanien. Carmen March - Urenkelin des damals international bekannten mallorquinischen Geschäftsmanns - führt als Modedesignerin eine Marke luxuriöser Frauenkleider. Im Jahr 2010 - mitten in der spanischen Wirtschaftskrise - hatte sie die Produktion unter der eigenen Marke ausgesetzt. Erst im Januar 2017 kündigte sie an, in ihrem neuen Atelier in Madrid wieder mit der Arbeit unter dem eigenen Label zu produzieren.

Hintergrund: Mode made in Mallorca

Ob sie die Inspiration bei regelmäßigen Aufenthalten auf der Insel sucht? Von ihrer Familie hatte sie bislang keine Ländereien auf Mallorca geerbt, dafür mehrere Luxuswohnungen in Madrid. Das nun erworbene Anwesen umfasst 150 Hektar. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt, in den Monaten zuvor war Son Terrasa allerdings für rund 6 Millionen Euro im Angebot. Laut "El Mundo" müssten mindestens weitere zwei Millionen Euro in die Restauration des etwas heruntergekommenen Anwesens gesteckt werden. /tg