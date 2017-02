GNTM-Models: Kreuzfahrt nach Mallorca

Heidi Klum hat mit ihren Kandidatinnen für Germany's Next Top Model (GNTM) unbemerkt Mallorca besucht. In der am Donnerstag (16.2.) ausgestrahlten Folge der neuen GNTM-Staffel war Klum mit den 28 Nachwuchs-Kandidatinnen auf der MS "Astoria" auf einer Mittelmeerkreuzfahrt zu sehen, die sie auch nach Mallorca geführt hatte. Wann die Kandidatinnen genau auf der Insel waren, konnte die für die Sendung zuständige Pro-Sieben-Mitarbeiterin Felicitas Onnen gegenüber der MZ nicht sagen.

Zu den besonderen Herausforderungen gehörten nicht nur die Seekrankheit. Auch bei einem Foto-Shooting auf Stand-Up-Paddle-Boards mussten die Models ihr Gleichgewichtssinn testen.

Im vergangenen Jahr fand das GNTM-Finale in Palmas Stierkampfarena auf Mallorca statt. Ob das diesmal auch wieder der Fall sein wird, ist laut ProSieben noch unklar. In dieser Fotogalerie können Sie sich erinnern, wie die Veranstaltung ablief. /tg/it