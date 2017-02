Jetzt ist es offiziell: Andreas Falow, Nachfolger von Peter Wehr in der deutschsprachigen katholischen Pfarrgemeinde auf Mallorca, ist am Sonntag (19.2.) mit einem Festgottesdienst offiziell in sein neues Amt eingeführt worden. Die Messe fand nicht in der Kirche Santa Cruz in der Innenstadt statt, sondern in La Porciúncula an der Playa de Palma. "Das ist ein guter Mittelpunkt für alle, die von Peguera oder Cala Ratjada kommen", erklärte Falow auf dem Empfang, der nach dem Gottesdienst stattfand.

Eingeführt in das neue Amt wurde der Pfarrer von Monsignore Peter Lang, dem Leiter des Katholischen Auslandssekretariats, der für den Festgottesdienst nach Mallorca gekommen war. "Sie werden für die nächsten fünf Jahre wieder einen Priester haben", so Lang zu den Gläubigen. Das sei nicht selbstverständlich angesichts des Pfarrermangels allerorten und den Schwierigkeiten, Geistliche für den Einsatz in einem anderen Land freistellen zu lassen.

Domkapitular Joan Bestard überbrachte die Grüße des Bischofs. "Ab heute gehört Andreas Falow zu den Priestern von Mallorca", so Bestard. "Ich wünsche dir für deine Arbeit viel Erfolg und auch viel Geduld. Deine Arbeit ist sehr wichtig, und die deutschen Touristen sind sehr nette Leute", so Bestard in fast akzentfreiem Deutsch.

Falow hatte bereits zum 1. Dezember die Leitung der Gemeinde übernommen, wegen terminlicher Engpässe fand der Einführungsgottesdienst aber erst jetzt statt. Er sei inzwischen im mallorquinischen Alltag angekommen, so Falow, der in Kürze mit der Vorbereitung von sechs Kindern zur Erstkommunion beginnen wird.

