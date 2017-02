TV-Tipp: "Mein Mallorca - Leben im Urlaubsparadies"

Für Tina Ritter ging der Traum vom neuen Leben auf der Insel in Erfüllung.

In der Sendung ARD Buffet (Mo–Fr, 12.15–13 Uhr) laufen zur Zeit unter dem Motto "Mein Mallorca" Kurzportraits von besonderen Menschen auf der Insel. In den vergangenen Wochen und Tagen lernten die deutschen Fernsehzuschauer so bereits das Ehepaar Stalter kennen, die sich auf der Insel wegen der Seniorentreffs einen Namen gemacht haben, oder die Künstlerin Cris Pink aus Santa Eugènia, oder Birgit Moll, Bernhard Michels und Wigbert Baier.

Am Dienstag (28.2.) bekommen die Zuschauer einen kurzen Einblick in das Leben der ausgewanderten Tanzlehrerin Tina Ritter. Als sie sich entschloss, nach Mallorca auszuwandern "mit zwei Koffern und meinem zwölfjährigen Sohn", wog sie 100 Kilo und hatte sich gerade von ihrem Mann getrennt.

In Santa Ponça gelang es ihr, ein neues Leben aufzubauen, mit dem sie sehr zufrieden ist, wie sie vor der Kamera erzählt. Zusätzlich zu ihren aus Deutschland gewohnten Standard- und Lateintänzen unterrichtet sie hier auch Salsa und hat sich außerdem ein zweites Standbein als Beziehungscoach aufgebaut. "Ich habe in Deutschland immer das Gefühl gehabt, ich bin im falschen Land geboren", sagt sie heute. Und auf der Insel wusste sie sofort: "Hier gehörst du her."

Die bereits gesendeten Episoden der Serie "Mein Mallorca" lassen sich auf der Website (www.daserste.de -> Suchwort "Mein Mallorca") anschauen. /tg