TV-Tipp zu Mallorca: Kochduell zwischen Raue und Mälzer

Als "Mutter der Duelle" bezeichnet Vox das Showdown bei "Kitchen Impossible" zwischen Tim Raue gegen Tim Mälzer. Die beiden Tims bestückten das erste Duell in der Geschichte der Kochshow. In der letzten Staffel gab es die Revanche. Jeder Koch hat ein Duell gewonnen und so geht es jetzt mit 1:1 in den dritten Kampf der Veteranen.

Die Aufgaben könnten dabei härter nicht sein. Mälzer und Raue schicken sich auf knallharte Challenges, die ihnen alles abverlangen. Wer sich in dem ultimativen Duell um die Koch-Ehre durchsetzen kann, zeigt Vox am Sonntag (12.3.) ab 20:15 Uhr bei "Kitchen Impossible".

Mälzer schickt Raue in das Mallorca-Dorf Caimari. Hier muss Raue zwei Gerichte nachkochen, die eine ganz besondere Bedeutung für Mälzer haben. Denn sie werden von einer sehr guten Freundin, Maria Solivellas, zubereitet. Auf seiner Reise lernt Raue ein Mallorca kennen, das nichts mit Ballermann oder Schaumpartys zu tun hat. Für die Beschaffung der Zutaten muss Raue sogar auf Schneckenjagd gehen. /tg