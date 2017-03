Ufa Fiction plant Verfilmung des Buchs von Guido Westerwelle

Die Produktionsfirma Ufa Fiction will das Leben des ehemaligen Außenministers und Mallorca-Liebhabers Guido Westerwelle verfilmen. Die Ufa hat die Verfilmungsrechte für das Buch "Zwischen zwei Leben" erworben, das Westerwelle kurz vor seinem Tod gemeinsam mit dem Journalisten Dominik Wichmann veröffentlicht hatte.

"Nico Hofmann, Co-CEO UFA, und Christian Rohde, Produzent UFA Fiction, konnten jetzt die Rechte an seinem Buch erwerben", heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags Hoffmann und Campe. Geplant sei "eine filmische Umsetzung, die das politische und private Leben von Guido Westerwelle, den Verlauf seiner schweren Erkrankung, seine Ängste, Schwächen und Hoffnungen sowie seine große Liebe zu seinem Ehemann Michael Mronz schildern."

Westerwelle verstarb im März 2016 an den Folgen einer akuten myeloischen Leukämie. Im Herbst des Vorjahres war er mit seinem Buch "Zwischen zwei Leben", in dem Mallorca eine ganz zentrale Rolle spielt, noch einmal in die Öffentlichkeit getreten. Der 54-Jährige besaß ein Haus in Palmas Vorort Son Vida und war begeisterter Insel-Fan.