Hundehotel und Sneaker-Label: Chillende Kläffer, schillernde Treter

Ein winziger weißer Spitz hüpft auf ein sofa-artiges Mini-Bettchen mit einem sauber gefalteten rötlichen Frottee-Handtuch, im Garten tollen mehrere größere Hunde im Gras. Die Vierbeiner, die im Hundehotel „Doggy Deluxe Mallorca-VIP Resort & Spa" nördlich von Llucmajor zu Gast sind, können sich weitgehend ungehindert bewegen. Wenn ihnen danach ist, dürfen sie sogar den Außenpool nutzen.

„Zwinger gibt es bei uns nicht", bemerkt Carlo D´Angelo kurz und knapp. Der seit dem Jahr 2012 auf der Insel lebende Schweizer, der früher in seinem Heimatland erfolgreich mit einer eigenen Firma und 60 Mitarbeitern das Versicherungsgeschäft aufgemischt hatte, betreibt die Herberge der edleren Art seit dem 28. Dezember zusammen mit Ehefrau Daniela. Und das, obwohl er sich nach eigenen Angaben 2014 im Prinzip zur Ruhe gesetzt hatte, um vorwiegend Golf zu spielen.

Auf der Finca in der Nähe des Randa-Bergs werkeln am Besuchstag gerade Arbeiter, die einen 2,5 Meter hohen Zaun um das 10.000 Quadratmeter große Gelände ziehen. „Wir verstehen das Hotel als ein zweites Zuhause für die Tiere", definiert der 49-jährige Betreiber die Philosophie des Vierbeiner-Resorts, das derzeit bis zu 20 Hunde aufnehmen kann. Mithilfe von zusätzlichen Gartenhäuschen soll die Kapazität demnächst auf 40 Tiere ausgeweitet werden. Die Vierbeiner werden hier zumeist von deutschen, skandinavischen und Schweizer Mallorca-Residenten abgegeben.

Carlo D´Angelo, der auch schon Fußballspieler und -trainer war, hat dabei noch ein weiteres geschäftliches Standbein: eine Sneaker-Kollektion namens Bendyk, die er selbst zusammen mit der aus Norddeutschland stammenden Projekt-Betriebswirtin und Boutique-Designerin Tanja Dollinger entworfen hat.

Die vielfarbigen, teils glitzernden Hingucker-Treter sind in höheren Preislagen angesiedelt und kosten zwischen 100 und 347 Euro. Um zu testen, wie sie bei den Leuten ankommen, hatte es sich Carlo D´Angelo erlaubt, mit Prototypen durch Palma zu schlendern – er war ob der Reaktionen erbaut. Zu erwerben sind die Treter in einem schmucken kleinen Geschäft in Palmas Altstadt mit gelegentlichem Sekt-Ausschank für die Kunden. Carlo D´Angelo und Tanja Dollinger haben es am 4. März eröffnet. Die Kunden kämen nicht nur aus der deutschsprachigen Parallelgesellschaft, sagt D´Angelo. Auch Spanier schätzten seine Bendyks, vor allem die glitzernden. „Wir lassen unsere Schuhe nicht in China, sondern in einer kleinen Manufaktur in Neapel fertigen." Angedacht sei, Exemplare vielleicht auch auf der Insel produzieren zu lassen, zumal es hier ja noch Schuh-Manufakturen gibt.

Dass er auf der einen Seite ein Hundehotel betreibt und auf der anderen ein Sneaker-Label, verwirrt den Eidgenossen mit italienischen Wurzeln nicht. „Ich war immer schon sehr vielseitig, außerdem glaube ich, dass Erfolg planbar ist." Während er also zuweilen im Bendyk-Store mit Tanja Dollinger die Schuhe auf Regalen drapiert, kümmert sich seine Gattin samt Hilfskräften bei Llucmajor liebevoll um Chihuahuas und wuchtigere Hunde.



Parfümierung inklusive

Neben einer gewissen Freiheit kommen die Vierbeiner auch in den Genuss weiterer Service-Leistungen: „Für 30 Euro inklusive Mehrwertsteuer pflegen wir das Fell täglich, verwöhnen sie mit Kuscheleinheiten und geben sie parfümiert zurück", verspricht Daniela D´Angelo. Wer einen Obolus draufzahlt, bekommt auch noch ein eingerahmtes Foto seines Lieblings überreicht.

Für das emotional ausgeglichene Wohlbefinden der Vierbeiner ist im Doggy-Resort ebenfalls gesorgt. „Läufige Hündinnen können wir selbstverständlich nicht aufnehmen", sagt Daniela D´Angelo. „Wir haben immer ein Auge auf die Tiere, und wenn es mal brenzlig wird, dann greifen wir ein." In der Regel gebe es von gelegentlichen Nickeligkeiten abgesehen aber nicht die geringsten Schwierigkeiten.

Kontakt zu Doggy Deluxe: Tel.: 644-74 71 33 oder über

Facebook. Zur Bendyk Edition:

Carrer dels Guixers, 8, Palma.

Internet: www.bendyk-edition.com